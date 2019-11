Politie neemt wagen van bestuurder onder invloed en zonder verzekering in beslag Kristien Bollen

25 november 2019

18u27 0

In de Pannestraat in Scherpenheuvel Zichem controleerde de politie zondag iets na middernacht een bestuurder. De 49-jarige man uit Scherpenheuvel Zichem kon geen geldige verzekering voorleggen en was onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen. Het voertuig werd in beslag genomen.