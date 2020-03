Politie neemt opgedreven bromfiets van bestuurder zonder rijbewijs in beslag Kristien Bollen

31 maart 2020

Op de Steenweg Scherpenheuvel in Scherpenheuvel controleerde politie maandag rond 15 uur een 35-jarige bestuurder van een bromfiets . Na controle bleek de bromfiets veel te snel te rijden en tevens was de bestuurder uit Scherpenheuvel niet in het bezit van een geldig rijbewijs. De betrokken bromfiets werd ingehouden voor de duur van 30 dagen.