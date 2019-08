Politie laat wagen takelen van bestuurder zonder verzekering Kristien Bollen

12 augustus 2019

In de Bredestraat in Scherpenheuvel-Zichem haalde politie vrijdagavond rond 19.30 uur een bestuurder uit het verkeer. De 32-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem was niet in het bezit van een rijbewijs. Zijn voertuig werd geïmmobiliseerd.