Politie krijgt drie elektrische fietsen die al meteen ingezet worden voor de controles tijdens het paasweekend DDH

11 april 2020

12u01 0 Scherpenheuvel-Zichem De politie van de wijkpost Scherpenheuvel nam vrijdag drie nieuwe elektrische fietsen in gebruik. De fietsen zullen al meteen ingezet worden om tijdens het paasweekend te controleren op het naleven van de richtlijnen. De burgemeester roept opnieuw de bevolking op om ook nu in eigen kot te blijven.

Burgemeester Manu Claes mocht vrijdag, als voorzitter van het Politiecollege van de politiezone Demersdal-DSZ, de agenten van de wijkpost hun nieuwe fiets overhandigen. Enkele bromfietsen waren aan vervanging toe en uiteindelijk werd er beslist om geen nieuwe aan te kopen maar een budget in de begroting van 2020 te voorzien om de fietsen aan te kopen.

“Op die manier zijn onze wijkinspecteurs nog meer aanspreekbaar en beter zichtbaar. Dat is mooi meegenomen want door de coronacrisis moeten er meer patrouilles de baan op om de naleving van de maatregelen te controleren”, legt burgemeester Manu Claes uit die zelf tegenwoordig ook veel meer op de fiets zit. “Er zijn minder vergaderingen en events waardoor ik bijna altijd in de stad vertoef. Zo zie je maar, corona heeft ook een heel klein beetje positieve kanten”.

Tijdens het paasweekend zal de politie trouwens opnieuw controleren of de richtlijnen worden opgevolgd. De burgemeester lanceert op zijn facebookpagina nogmaals een oproep om de maatregelen te respecteren en ook nu in eigen kot te blijven.