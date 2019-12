Politie betrapt vijf bestuurders onder invloed Kristien Bollen

23 december 2019

17u44 0

In de Schransstraat in Scherpenheuvel-Zichem controleerde politie in de nacht van zaterdag op zondag op het sturen onder invloed. Een 30-jarige man uit Oud Heverlee had ietsje teveel op en kreeg een inhouding van het rijbewijs voor zes uur. Een 32-jarige vrouw uit Rotselaar die onder invloed van alcohol was kreeg een inhouding van drie uur. Een 26-jarige man uit Aarschot legde een positieve speekseltest af en kreeg meteen voor 15 dagen een intrekking van het rijbewijs. Hij kreeg ook een proces-verbaal voor het bezit van 5gr cannabis. Ervoor probeerde hij de controle te ontwijken maar werd door een anonieme ploeg geïntercepteerd. Aan het station in Zichem betrapte politie een 46 jarige man die teveel gedronken had en kreeg een rijverbod van zes uur. Een 26-jarige man uit Averbode legde een positieve speekseltest af en moest meteen zijn rijbewijs voor zes uur inleveren.