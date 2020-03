Politie betrapt op amper twee uur tijd drie bestuurders onder invloed drugs Kristien Bollen

16 maart 2020

In de Kranenburgstraat in Scherpenheuvel-Zichem legde zondag rond 15 uur een 20-jarige vrouw uit Scherpenheuvel-Zichem een positieve speekseltest (drugs) af. Rond 16.30 uur liep in de Kattestraat in Scherpenheuvel-Zichem een 28-jarige man uit Aarschot tegen de lamp. Ook hij legde een positieve speekseltest (drugs) af. Een half uurtje later betrapte politie in dezelfde straat een 34-jarige bestuurder uit Geel die een positieve speekseltest aflegde. De rijbewijzen van deze bestuurders werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen.