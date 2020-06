Politie betrapt klant aan toog midden in de nacht Kristien Bollen

15 juni 2020

17u44 0

Politie Demerdal DSZ stelde maandag rond 3 uur vast dat een horecazaak in Scherpenheuvel-Zichem ondanks het verplichte sluitingsuur van 01.00 uur nog steeds was geopend. Er was tevens nog een klant aanwezig in de zaak die aan de toog had plaatsgenomen. Een proces-verbaal werd opgesteld.

Dit was slechts het tweede proces-verbaal inzake het sluitingsuur dat werd opgesteld in de PZ Demerdal-DSZ. Op 10 juni was een horecazaak omstreeks 2 uur nog steeds geopend en werden er klanten aangetroffen in de zaak.