Politie betrapt dronken bestuurder zonder rijbewijs Kristien Bollen

29 juli 2019

Op de Mannenberg in Scherpenheuvel-Zichem controleerde de politie in de nacht van zondag op maandag rond 0.30 uur een 47-jarige man uit Aarschot. Hij legde een positieve alcoholtest af. Bovendien was hij geen houder van een rijbewijs. Het voertuig van betrokkene werd geïmmobiliseerd voor onbepaalde duur.