Politie betrapt bestuurster onder invloed van drugs Kristien Bollen

20 februari 2020

In het centrum van Scherpenheuvel betrapte de politie dinsdag een 37-jarige bestuurster uit Scherpenheuvel-Zichem die onder invloed van drugs reed. Het rijbewijs van de dame werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Ze was bovendien in het bezit van gebruikershoeveelheid drugs.