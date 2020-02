Politie betrapt bestuurster onder invloed van drugs en een bestuurder die geseind stond Kristien Bollen

19 februari 2020

In het centrum van Scherpenheuvel betrapte de politie dinsdag een 37-jarige bestuurster uit Scherpenheuvel-Zichem die onder invloed van drugs reed. Het rijbewijs van de dame werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Ze was bovendien in het bezit van gebruikershoeveelheid drugs. Bij de verkeerscontrole onderschepte de politie een bestuurder die stond geseind voor het betekenen van een verval van het recht tot sturen.