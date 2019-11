Pieter Boudry (N-VA) wil stadsmarketingplan om dalende bezoekerstrend tegen te gaan: “Lanceer stadsfestival op 1 mei en mooiste kerstmarkt van het land” Geert Mertens

25 november 2019

19u27 0 Scherpenheuvel-Zichem Een stadsfestival op 1 mei en de mooiste kerstmarkt van het land onder de basiliek van Scherpenheuvel. Als het van N-VA-gemeenteraadslid Pieter Boudry afhangt, moet er dringend werk gemaakt van stadsmarketing. “Een toeristische stad als Scherpenheuvel-Zichem met dalende bezoekers moet een professioneel city-marketing agentschap onder de arm nemen en hier budget voor voorzien", klinkt het. “Dit komt iedereen in de stad ten goede.”

Recent sloten een aantal zaken de deuren. “De Standaard Boekhandel heeft haar filiaal in het centrum eind mei gesloten”, zegt Boudry.

“Reden: te weinig publiek. Er stonden geen kandidaat-overnemers klaar. Een bijkomend leegstand pand als gevolg. Alleen al op het Isabellaplein staan nu vijf handelszaken leeg. Ook ‘Heerlijk Hageland’ en ‘Gastrobar Goesting’ sloten vorig jaar de deuren. Ook de evenementen in het centrum zoals de fairtrade- en streekproductenmarkt waren een tegenvaller. Dit is een ramp voor Scherpenheuvel-Zichem. De handels- en horecakern is het kloppend hart van de stad. Als je merkt dat de aantrekkingskracht wegvalt, moet je reanimeren. Dringend!”

De N-VA-fractie stelt daarom voor om werk te maken van stadsmarketing. “Citymarketing omvat alle activiteiten die door gemeentelijke organisaties worden verricht om een stad of dorp zo goed mogelijk te profileren”, voegt hij eraan toe. “Het doel is om instanties, bedrijven en personen te overhalen om in de gemeente te investeren en de stad te bezoeken. Het is daarbij belangrijk te vertrekken van de sterktes van de stad en die op een hedendaagse manier te activeren.”

jeugd aanspreken

“Een concreet voorbeeld is Scherpenheuvel als basiliekstad”, legt hij uit. “Met meer dan 800.000 bezoekers is Scherpenheuvel het meest bezochte bedevaartsoord van de Benelux. Tien jaar geleden waren er echter meer dan één miljoen bezoekers. Die daling van 20% toont dat er dringend nood is aan modernisering. Minder bezoekers is minder omzet voor handelaars en ondernemers. Dit leidt tot meer faillissementen en meer leegstand en een verzwakt stadsimago.”

Boudry lanceert een aantal oplossingen. “Organiseer tijdens het weekend van 1 mei een heus stadsfestival”, geeft hij als voorbeeld. “Schrijf elke wandelclub- en jeugdvereniging aan om te voet naar Scherpenheuvel te komen. Geef ze een reden om te komen en te blijven, zorg voor muziek met bekende bands die ook de jeugd aanspreken en een campingterrein. Op deze manier kun je de dalende trend tegengaan en maak je van Scherpenheuvel-Zichem opnieuw een bruisende stad.”

Hij heeft nog meer ideeën. “Een kerstmarkt verspreid over twee weekends onder de basiliek van Scherpenheuvel bijvoorbeeld om mensen tijdens de eindejaarsperiode naar Scherpenheuvel te lokken.”

Het voorstel om een professioneel city-marketing agentschap onder de arm te nemen staat nu donderdag op de dagorde van de gemeenteraad.