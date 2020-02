Peter moet rondkomen met minimumloon van 900 euro per maand: “Al jaren geleden dat ik nog vis of biefstuk gegeten heb” DDH

19 februari 2020

17u30 0 Scherpenheuvel-Zichem Peter Claus (58) uit Scherpenheuvel-Zichem moet maandelijks zien rond te komen met amper 900 euro. En hij is niet alleen. In 2018 waren er volgens het OCMW-jaarverslag 105 mensen die moesten rondkomen met een minimumloon, terwijl dat er in 2015 nog 72 waren. Oppositiepartij Vlaams-Belang luidt de alarmbel.

Peter Claus woont sinds kort in een huurhuis in Averbode, omdat hij daar net minder huur betaalt dan voor zijn vorige woning. “Het scheelt 130 euro per maand en voor mij is dat heel veel geld. Na aftrek van mijn vaste onkosten, huur en nutsvoorzieningen, heb ik nog 100 euro om de maand door te komen. Dat is niet genoeg en vaak rest er al niets meer nog voor de maand om is”, vertelt Peter die zijn schuldenberg almaar groter ziet worden. “Ik heb 15.000 euro schulden en kan die niet afbetalen. Ik heb amper genoeg om te overleven, laat staan dat ik die schulden kan aflossen”, vertelt hij.

“Nooit vis of biefstuk op mijn bord”

Nochtans zou je het Peter niet nageven. Wanneer je hem ziet lijkt hij helemaal niet arm. “Ik probeer er een beetje goed uit te zien en ben te trots om mijn ellende te tonen. Ik denk er nu wel aan om bij de voedselbank aan te kloppen. Een biefstuk of vis heb ik al jaren niet meer gegeten. Ik neem altijd het goedkoopste vlees en dan eet je vaak varkensvlees. Voor groenten en fruit heb ik het geld niet en dus koop ik dat ook niet”, zucht hij.

Peter geraakte in de problemen toen hij in 2017 werkloos werd. “Ik werkte als bediende en dacht dat ik daar zou blijven tot mijn pensioen. Na mijn ontslag sukkelde ik in een depressie en sindsdien gaat het van kwaad naar erger. Werk vinden lukt mij niet en mijn leeftijd, ik ben intussen 58, helpt ook niet echt om snel aan de bak te geraken”, gaat hij verder.

“Armoede lijdt tot sociaal isolement”

De man woont alleen en heeft naar eigen zeggen nauwelijks of geen vrienden. “Ik heb nog twee vrienden die ik soms eens zie. Ik kan mij niet veroorloven om op stap te gaan en daardoor zie ik nauwelijks iemand. Mensen uitnodigen bij mij thuis doe ik ook niet want dan moet je ze toch iets kunnen aanbieden en dat kost ook weer geld. Heel triest maar wat kan ik eraan doen? Wanneer ik dan toch eens een koffie ga drinken, en geloof mij dat doe ik heel zelden, kijk ik eerst of er in het café geen bekenden zitten. Wanneer die mij zouden trakteren moet ik ook een tournee geven en dat gaat niet”, vertelt Peter.

Intussen moest hij ook zijn wagen verkopen en de bus nemen kost hem eveneens te veel geld. “Ik doe alles met de fiets maar ik heb rugproblemen en dat maakt fietsen niet leuker. Mijn dagen slijt ik thuis met mijn honden. Ja die moet ik verzorgen en die kosten wat geld maar het is het enige gezelschap dat ik heb”.

“Zonder mijn honden was ik hier niet meer”

De man ziet het leven somber en vreest voor de toekomst. “Ik heb het allemaal een beetje opgegeven. Het is een vicieuze cirkel en ik weet echt niet hoe ik die kan doorbreken. Een job zou mij weer op pad kunnen helpen maar ik slaag er maar niet in om werk te vinden”, vertelt hij terwijl hij vecht tegen zijn tranen.

Oppositiepartij Vlaams Belang vreest dat het armoedecijfer de komende jaren alleen maar zal toenemen en hield afgelopen weekend een actie. “Het duurt tot tien jaar om een sociale woning te krijgen in de regio. Er moet dringend iets veranderen. Vooral alleenstaanden hebben het heel moeilijk”, zegt gemeenteraadslid Suzy Wouters (Vlaams Belang).

Burgemeester Manu Claes geeft toe dat armoede in heel het land almaar stijgt en vindt dat zelf ook een probleem. “In ons meerjarenplan voorzien we een onderzoek naar de maatregelen die genomen worden door het OCMW. We willen weten of die in functie zijn van de armen en kijken of het eventueel in de toekomst anders moet”, reageert hij.