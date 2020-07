Peppi en Kokki zijn het geheime stadswapen in de strijd tegen sluikstorten en zwerfaval: “Je gelooft soms niet wat mensen dumpen, zelfs wc potten en een bad hebben we al gevonden” Dirk Desmet

27 juli 2020

08u00 0 Scherpenheuvel-Zichem In de strijd tegen het zwerfvuil en het sluikstorten zet Scherpenheuvel-Zichem dagelijks twee sluikstortjagers in die de stad proper helpen houden. Peppi en Kokki noemen Jo Simons (56) en Freddy Verbiest (64) zichzelf. Ze doen hun werk met de glimlach, ook al ruimen ze wekelijks tientallen kilo’s rotzooi op. “Je gelooft soms je eigen ogen niet. We vonden al wc’s en een volledig bad”.

“Op een dag wilden we iets posten op sociale media over het vuil dat we die dag hadden gevonden. Wij zochten naar een goede naam en kwamen zo uit op Peppi en Kokki. Sindsdien achtervolgt het ons, ik ben Peppi, Freddy is de Kokki”, lacht Jo. Samen met zijn collega en vriend Freddy trekt hij dagelijks door de verschillende deelgemeenten van de stad, op zoek naar afval. “Een derde collega gaat elke maandag te voet dop pad en raapt dan ook al gauw enkele vuilniszakken vol rommel op. Mensen gooien echt van alles weg, ook heel wat spullen die ze gratis naar het containerpark kunnen brengen. Blijkbaar zijn ze te lui om dat te doen en dumpen ze het liever op de eerste, beste plek. Dat gaat dan over flesjes of blikjes maar even goed over frigo’s, printers en grotere meubelen. Onlangs vonden we een zak vol met aarde. Waarom kappen ze die grond niet gewoon uit op een gepaste plek?”.

De parking als perfecte plek om de wagen uit te kuisen

De twee weten als geen ander dat er in de stad ook coronafeestjes stiekem worden georganiseerd want ook daarvan hebben ze de resten al moeten opkuisen. “We treffen ook steeds meer mondmaskers en beschermingshandschoenen aan. Wanneer we dat opruimen, letten we toch heel goed op en beschermen we ons extra”, vertelt Jo die ongeveer altijd met zijn job bezig is. “Als ik in het weekend ergens kom waar vuil ligt, denk ik meteen ‘hier moeten we maandag passeren’. We hebben ook een aantal zogenaamde hotspots waar je ongeveer altijd kan opruimen. De parking aan de zogenaamde Lekdreef, waar je een ijsje kan kopen, is er zo een. Wanneer mensen er parkeren maken ze meteen ook hun wagen proper en dumpen ze al het vuil op de parking. Het is best frustrerend dat je een plek schoonmaakt en wanneer je er enkele dagen later langskomt ligt het er weer vol rommel”.

Overtreders niet beboeten maar een werkstraf opleggen

Anderzijds merkt Jo almaar meer appreciatie van mensen voor hun werk maar of dat volstaat om het probleem op te lossen valt te betwijfelen. “Sommigen bieden zich als vrijwilliger aan en nemen enkele straten in hun buurt voor hun rekening. Dat doet natuurlijk plezier maar om het probleem echt op te lossen zal meer inspanningen vergen. Binnenkort starten we een project op met Mooimakers, een Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort, en gaan we de openbare vuilnisbakken registreren en onderzoeken wat er beter kan om zwerfvuil en sluikstorten tegen te gaan. Hoe dan ook zijn wij geen voorstanders van geldboetes voor overtreders. Het is nuttiger om die een werkstraf op te leggen en ze een tijdje met ons te laten meelopen. Dan gaan hun ogen misschien open”, besluit Jo.