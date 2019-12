Paters norbertijnen verlengen contract met brouwerij Huyghe tot 2035: “Doel is bier Averbode bekender maken in het buitenland!” Geert Mertens

03 december 2019

17u42 0 Scherpenheuvel-Zichem De paters norbertijnen van de abdij gaan tot het jaar 2035 in zee met brouwerij Huyghe uit Melle - ook gekend van het roze olifantjesbier Delirium - voor hun Averbode-bier. Het is de bedoeling om het merk Averbode verder in het buitenland te laten groeien. Op dit moment is het al verkrijgbaar in 15 landen. Vijf jaar geleden startte de abdij met de uitbouw van een eigen korf producten. Het was de bedoeling om, op die manier, nieuwe inkomsten te verwerven.

De voorbije decennia bouwden de paters de uitgeverij-tak, waarin ze jarenlang investeerden, steeds verder af. Nieuwe bronnen van inkomsten drongen zich op. Daarom werd in 2014 een korf Abdij van Averbode-producten gelanceerd met brood, kaas en bier. Later kwam daar nog peperkoek bij. De paters zitten op schema. “Het groeit rustig, zoals we het graag hebben”, zegt prior en econoom Eric Seghers. “We zijn echt tevreden.”

Om hun belangrijkste product, het bier Averbode, verder te laten groeien, werd er dinsdag een langetermijncontract ondertekend tussen abt Marc Fierens en CEO Alain De Laet van brouwerij Huyghe. “Hoewel het bier in België enkel verkrijgbaar is bij Delhaize en in drankencentrales, beschikt het over heel wat fans”, weet CEO Alain De Laet. “Ook het buitenland ging al overstag: in 15 landen is Averbode beschikbaar. Dankzij de ondertekening van dit contract, kunnen we het merk nog intensiever promoten zodat Averbode verder kan groeien.”

Erfgoed

Ook voor abt Marc Fierens was een verlenging van het contract logisch. “We hebben de afgelopen vijf jaar vlot samengewerkt”,voegt hij eraan toe. “De brouwerij hielp ook bij de installatie van de plaatselijke huisbrouwerij in het belevingscentrum Het Moment in 2016. Bezoekers kunnen daar genieten van lokaal gebrouwen bier. De brouwerij staat ook jaarlijks een bedrag af voor het restaureren van erfgoed.”

En ook dat is een succes. “Bijna 80% van onze bezoekers kiest voor een van onze vijf lokaal gebrouwen bieren”, aldus directeur Jan Van Roie van Het Moment en het sociaal-economiebedrijf Sense. “Vooral het bier ‘4,85' wordt in meer dan de helft van de gevallen besteld. In 2018 hebben we in totaal 220 hectoliter gebrouwen, in 2019 zitten we nu al aan 170 hectoliter. We kunnen dus gerust stellen dat de lokale varianten een breed publiek aanspreken.”

Zopas werd de kaart ook vernieuwd. “We zetten meer dan ooit in op lokale producten”, aldus Seghers. De voorbije jaren werd de korf abdijproducten ook met varianten uitgebreid. “Onder meer het Abdijgebak is er recent nog bijgekomen. In Delhaize wordt ook een meelmengeling verkocht van ons abdijbrood. Volgend jaar gaan we ook van start met workshops broodbakken in de bakkerij van Het Moment. Trouwens, ook met onze andere partners - voor de kaas en het brood - gaan we de samenwerking verlengen.”

Om het nieuwe contract te vieren, zal brouwerij Huyghe op zaterdag 7 december met een stunt uitpakken. De eerste 200 bezoekers die iets in Het Moment bestellen krijgen er een gratis 75 cl fles Averbode bovenop. Voor meer informatie, kan je terecht op www.averbodemoment.be.