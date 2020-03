Pastoor van basiliek krijgt veel telefoontjes: “Mensen willen kaarsje komen branden, maar mogen niet. Dat doe ik dan in hun plaats” Geert Mertens

22 maart 2020

11u37 0 Scherpenheuvel-Zichem “Mensen bellen me tegenwoordig op met de mededeling dat ze een kaarsje willen branden in Scherpenheuvel, maar dat ze niet naar buiten mogen!” Pastoor Luc Van Hilst van het populairste bedevaartsoord van ons land krijgt deze dagen heel wat telefoontjes van mensen, ook coronapatiënten. De quarantaine-maatregelen zorgen er ook voor dat mensen niet meer naar Scherpenheuvel mogen komen. Al worden er wel nog veel kaarsjes gebrand door omwonenden.

“Op dit moment heb ik minder werk als pastoor maar ik moet wel meer bidden”, zegt Van Hilst. “Dat doe ik dan ook. Om 7.15 uur ben ik ‘s ochtends al in de basiliek. Het is natuurlijk een beetje onwezenlijk wat we nu allemaal meemaken. De mensen kunnen niet meer naar hun bejaarde ouders gaan, ze kunnen niet meer naar Scherpenheuvel komen. Dat begint te wegen. Toch merk ik dat veel personen steun vinden in het geloof en Onze-Lieve-Vrouw.”

“Neen, ze kunnen door de quarantainemaatregelen niet naar ons komen om een kaarsje te branden maar veel mensen vragen aan ons om dit te doen”, voegt hij eraan toe. “Ik krijg dagelijks heel wat telefoontjes. En ja, daar zijn ook coronapatiënten bij die mij vragen om te bidden voor hen. Dat doen we! Voor iedereen!”

Extra kaarsen buiten

Kaarsjes branden gebeurt ook nog altijd. “De omwonenden wandelen nog sporadisch tot aan de basiliek”, voegt hij eraan toe. “Veel mensen vinden er steun in. Aan het genadebeeld buiten hebben we extra kaarsen geplaatst zodat mensen, die dat wensen, toch een kaarsje kunnen branden dichtbij het beeld van Onze-Lieve-Vrouw.”

Ondertussen zijn ook alle voorbereidingen getroffen om het bedevaartseizoen op 1 mei te laten starten. Normaal is er al vanaf maart - wanneer ook de seizoenskraampjes traditioneel de luiken openen - heel wat beweging in het centrum. Dat is nu niet het geval.

Planning gemaakt

“Ja, normaal komen er in maart en april al heel wat bedevaarders langs”, gaat hij verder. “Dat mag nu niet. Voor ons als bedevaartsoord zijn alle voorbereidingen getroffen: alle groepen zijn opnieuw aangeschreven, de planning is gemaakt... We weten natuurlijk niet of alles tegen het begin van het bedevaartseizoen terug normaal zal zijn. Ook de bedevaarders kunnen niets plannen. De communie, normaal gepland op 5 april, wordt in ieder geval al uitgesteld. Een nieuwe datum is nog niet geprikt.”

Mag er tegen die tijd al, in grote groep, samen gestapt en gezweet worden? “We kunnen enkel bidden en hopen”, zegt hij.

Het bedevaartsoord lokt jaarlijks naar schatting tussen de 800.000 en één miljoen bezoekers naar Scherpenheuvel. Vanaf mei trekken er ook grote groepen bedevaarders te voet naar de basiliek.