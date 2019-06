Pastoor in de clinch met buren: “Verzorg de bomen in het park of ze vallen op ons dak” Tom Van de Weyer

18 juni 2019

13u33 0 Scherpenheuvel-Zichem “Meneer pastoor, wil u uw park eindelijk eens onderhouden? Takken en omgewaaide bomen vallen bij iedere storm op de openbare weg en op ons erf.” Buurtbewoners van het Peeterskasteel zijn niet meer gerust als het flink waait, en dat doet het steeds vaker.

Op de avond van dinsdag 4 juni trok een korte maar furieuze storm over het Hageland. De bewoners van de Lobbense Molenweg en de Rozenstraat in Scherpenheuvel zaten met dichtgeknepen billen. Zij wonen op de rand van het park waar woudreuzen vervaarlijk naar de woningen deinen. “Grote takken knakten af en werden door de wind mee gegraaid. Ze kwamen terecht op onze opritten. Gelukkig stonden er toen net geen auto’s. Enkele boomstammen vielen dwars over de straat. Er had maar eens eentje recht op een dak moeten vallen.”

“De brandweer en gemeentearbeiders hebben die nacht overigens prima werk geleverd. Ze hebben de stammen gezaagd en versnipperd. De kleinere takken hebben wij aan de kant geschoven. Pas na twee weken heeft de kerkfabriek ze opgehaald.”

Jungle

“Het park is een jungle geworden sinds het rusthuis Ster der Zee enkele jaren geleden is verhuisd. Takken steken door de haag en krassen tegen voorbijrijdende auto’s. De haag zou op zijn minst elk jaar mogen geschoren worden. De overhangende takken aan de straatkant moeten worden bijgeknipt. We vragen dat de pastoor als eigenaar zijn verantwoordelijkheid neemt voor de veiligheid van omwonenden en ook de vluchtelingen die in het kasteel verblijven.”

Ik deel de bezorgdheid van de buurtbewoners, maar wij kunnen niet zomaar beginnen snoeien. Het park en kasteel zijn beschermd en sommige bomen zijn geklasseerd als monument Pastoor Luc Van Hilst

“Ik deel de bezorgdheid van de buurtbewoners”, zegt pastoor Luc Van Hilst, “maar wij kunnen niet zomaar beginnen snoeien zonder toelating van Onroerend Erfgoed. Het park en kasteel zijn beschermd en sommige bomen zijn geklasseerd als monument. Daarom moesten we eerst een beheersplan maken voor het onderhoud van het volledige park. Na drie jaar is het eindelijk klaar. In januari werd het ingediend en hopelijk is het in september goedgekeurd.”

Boomverzorger

Van Hilst ontkent dat in het park al jaren niets meer gebeurd is. “Enkele jaren geleden hebben we er een boomverzorger aan het werk gezet. Vorig jaar hebben we de vijver nog schoongemaakt.”

De vzw Parochiale werken is eigenaar van het park. Het is dus privéterrein, al worden wandelaars er oogluikend toegelaten. “Onroerend Erfgoed adviseerde ons het park volledig te sluiten, omdat bezoekers schade kunnen toebrengen aan de beschermde bomen, maar zo ver willen we niet gaan. Tenslotte heeft de Chiro hier zijn actieterrein”, zegt Van Hilst. “Op 3 juli nodig ik de buurtbewoners uit op een infovergadering in ontmoetingscentrum De Pelgrim. We leggen dan uit hoe het beheer van het park zal verlopen.”