Pastoor en medewerkers krijgen pv na livestream van paasviering in basiliek van Scherpenheuvel Kristien Bollen

15 april 2020

11u48 26 Scherpenheuvel-Zichem De paasvieringen werden door het coronavirus ‘achter gesloten deuren’ gehouden. Zo ook de viering in de basiliek van Scherpenheuvel die zondagochtend werd uitgezonden. Helaas kregen pastoor Luc Van Hilst en zijn medepriesters en medewerkers voor de livestream een pv van de politie voor het niet naleven van de coronamaatregelen.

De basiliek was leeg. Of toch zo goed als.... Pastoor Luc Van Hilst was er samen met enkele medepriesters en medewerkers om de livestream te verzorgen. In totaal waren er twaalf personen aanwezig en volgens de politie is dat in coronatijden nog te veel en dus kreeg ieder van hen een pv. De pastoor zelf wenste niet verder in te gaan op deze zaak, maar zegt zijn verantwoordelijkheid op te zullen nemen. “We werken samen met politie en zullen afwachten wat het parket oordeelt. We willen zeker onze verantwoordelijkheid niet ontlopen.”

Nog voor de heel opmerkelijke kijkers: die zagen dat de voorgangers nog eens de coronamaatregelen overtraden door uit dezelfde kelk te drinken. Een mens moet constant alert zijn in deze coronatijden...