Parket voert onderzoek naar opzettelijke brandstichting in Messelbroek Vanessa Dekeyzer

24 september 2019

13u07 0 Scherpenheuvel-Zichem Het parket van Leuven vorderde een gerechtelijk onderzoek voor een brandstichting aan een chalet afgelopen zondag in Messelbroek.

Rond 17 uur ging de 28-jarige verdachte, een man uit Scherpenheuvel-Zichem, naar de chalet in de Binnenstraat. Hij vroeg een aansteker aan een buurman en stak een doos met papier en een gevulde pmd-zak in brand aan de voordeur van de houten chalet. De voordeur raakte zwartgeblakerd. Een buurvrouw zag wat er gaande was en probeerde het vuur uit te doven. De opgeroepen brandweer had de situatie daardoor snel onder controle.

De buurvrouw joeg de verdachte weg van de brand. Hij liet op de plaats van de feiten een samoerai-zwaard achter. De politie trof de man aan op zijn adres in Scherpenheuvel-Zichem. Hij bekende de brandstichting. Blijkbaar wilde hij wraak nemen op de bewoner van de chalet die een relatie zou begonnen zijn met de ex-vriendin van de verdachte. De bewoner van de chalet was niet thuis op het moment van de feiten.

De verdachte werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Leuven. Hij werd vrijgelaten onder voorwaarden.