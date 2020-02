Oudste assistent-scheidsrechter van Vlaams-Brabant stopt na dit seizoen: “Als supporters iets roepen, gaat het mijn ene oor in en het andere weer uit” Geert Mertens

24 februari 2020

De oudste assistent-scheidsrechter van Vlaams-Brabant, Elie Naulaerts uit Ter Hoeve (Testelt), stopt er na dit seizoen mee. Op 25 maart wordt hij 70 jaar. Dan wordt het tijd om de vlag aan de spreekwoordelijke haak te hangen.

Voetbal was altijd de passie van Elie. “Ik heb eventjes gekoerst maar ik ben gauw opnieuw gaan voetballen, dat was bij Testelt”, zegt hij.

Begin jaren tachtig begon hij aan zijn carrière als scheidsrechter. “Vijf jaar heb ik in eerste nationale gestaan en daar waren best grote matchen bij”, glundert hij. “Zo heb ik een vriendschappelijke wedstrijd Manchester City - Antwerp mogen begeleiden. Mijn laatste match was Standard - Club Brugge, een cadeautje van de bond. Die laatste ploeg is ook mijn persoonlijke favoriet. Mijn favoriete speler was Jan Ceulemans. Daarnaast heb ik ook Gilles De Bilde, Jean-Marie Pfaff, Michel Preud’homme en Koeman van dichtbij aan het werk gezien.”

De job van assistent is best gevaarlijk. “Een paar jaar geleden heb ik een heel seizoen uit gelegen”, legt hij uit. “Ik stond aan de zijkant van de plein met mijn vlag en twee spelers kwamen op me af: een tackle en knal op de binnenkant van mijn knie. Ik dacht dat het gedaan was maar het is opnieuw gelukt om de fysieke proeven tot een goed einde te brengen. Die worden wel zwaarder en zwaarder. En ik loop ook sneller kwetsuren op in vergelijking met vroeger. Daarom dat ik nu ook beslis om ermee te stoppen.”

Elie crosste het hele land door. “Ik weet nog dat ik naar een match in de oostkantons moest rijden. Het was zo’n harde mist dat ik uit mijn venster moest hangen om iets te zien. Toen ik daar kwam, lasten ze de match af. Resultaat: terug naar huis door de dichte mist...”

Scheidsrechter of assistent-scheidsrechter zijn, is niet altijd een dankbare taak. “Neen, wat ik allemaal tegen mijn hoofd heb gehad: worstjes, pistolets... Op een gegeven moment waren ze ook met rosse muntstukken aan het gooien. Had ik alles opgeraapt: ik denk dat ik meer verdiend had, dan wat ik die avond kreeg. Dat is wel een verschil met vroeger: de agressie van de toeschouwers is enorm toegenomen. Het ergste wat ik meegemaakt heb, was een speler die naar me spuugde. Ik voelde me zo vies. Ik heb toen met kousen en schoenen onder de douche geweest. Gelukkig zijn er ook mensen die hun appreciatie komen tonen: prins Laurent bijvoorbeeld en de vroegere eigenaar van Marseille, Bernard Tapie. Dat was op Standard.”

Elie vangt ook al jarenlang de scheidsrechters op bij KFC Diest in het Warandestadion. “Dat doe ik graag en blijf ik ook doen.” Toch zegt hij het voetbal niet helemaal vaarwel. “Neen, ik blijf - zolang de gezondheid het toelaat - nog de jeugdreeksen fluiten. Jonge scheidsrechters wil ik ook verder begeleiden. Ze trekken tegenwoordig veel te snel rode of gele kaarten terwijl je vooral met de spelers moet praten.”