Opvangcentrum in Peeterskasteel blijft open voor onbepaalde tijd Tom Van de Weyer

22 juni 2019

12u38 0 Scherpenheuvel-Zichem Het opvangcentrum voor vluchtelingen in het Peeterskasteel blijft open voor onbepaalde tijd. “Vermits we gespecialiseerd zijn in de opvang van kwetsbare groepen, zal dit centrum niet zo gauw sluiten”, zeggen Caritas en burgemeester Manu Claes (CD&V).

Sinds november 2015 runt Caritas de opvang van vluchtelingen in het Peeterskasteel, waar voordien het rusthuis Ster der Zee was gevestigd. Volgende week, op 30 juni is het contract tussen Caritas en Fedasil verstreken. “Fedasil heeft geen nieuwe termijn opgelegd. Voortaan hebben we een contract van onbepaalde duur, met een opzegtermijn van zes maanden”, zegt Julie Vanstallen, woordvoerder van Caritas. “De opvang gaat dus verder, zonder een vaste einddatum. Er werken 22 fulltime medewerkers. Caritas heeft overigens drie vacatures openstaan voor Scherpenheuvel.”

Vorig jaar heeft de opvang twee maanden stil gelegen, nadat Fedasil had beslist om het centrum in Scherpenheuvel op te doeken. Voor de vrijwilligers werd in juni een afscheidsfeest gehouden in de tuin van het kasteel. De medewerkers werden ontslagen en de bewoners werden ondergebracht in andere centra. Maar in september kwam toenmalig staatssecretaris Theo Francken op zijn stappen terug. De vluchtelingenstroom bleek niet helemaal onder controle.

“De opvang in het kasteel zal wellicht niet gauw verdwijnen”, zegt burgemeester Manu Claes (CD&V). “Hier werd een specialisatie opgebouwd in de opvang van kwetsbare groepen, mensen met een beperking, handicap of ziekte. Op het gelijkvloers werden vorig jaar aanpassingswerken gedaan voor rolstoelgebruikers.”



“Momenteel verblijven in het Peeterskasteel 144 mensen, van zo’n 25 nationaliteiten. De maximumcapaciteit van 154 mensen is bijna bereikt. In het begin ging het vooral om Syriërs, maar de grootste groepen komen nu uit Irak, Iran en de Russische Federatie. Ze kunnen rekenen op dertig vrijwilligers die onder meer de kinderen helpen met hun huiswerk.”