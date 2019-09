Opsporingsbericht: verdwijning William Van Win (55) Kristien Bollen

04 september 2019

In de voormiddag van gisteren, dinsdag 3 september, werd de 55-jarige William Van Win voor het laatst gezien in zijn woning in de Veststraat in Zichem. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

William Van Win is tussen 1 meter 70 en 1 meter 75 lang en struis gebouwd. Hij heeft lichtbruin, kortgeschoren haar. Er is niet geweten welke kledij William droeg op het ogenblik van zijn verdwijning.

Heeft u meer informatie over deze zaak? Laat het de politie weten via het gratis nummer 0800/30 300.