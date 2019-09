Opsporingsbericht: 55-jarige man verdwenen in Zichem ADN

04 september 2019

16u33

Bron: Federale politie 3 Scherpenheuvel-Zichem In de voormiddag van dinsdag 3 september werd de 55-jarige William Van Win voor het laatst gezien in zijn woning in de Veststraat in Zichem. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. De politie verspreidt nu een opsporingsbericht.

William Van Win is tussen 1m70 en 1m75 lang en struis gebouwd. Hij heeft lichtbruin, kortgeschoren haar. Er is niet geweten welke kledij William droeg op het ogenblik van zijn verdwijning.



Hebt u meer informatie over dit feit? Gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.