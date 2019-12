Opschorting na belaging ex-partner KAR

30 december 2019

13u48 0

Een man moet in therapie nadat hij zijn ex maandenlang belaagde. De feiten speelden zich af in Scherpenheuvel-Zichem van november 2016 tot april het jaar erop. Nadat het huwelijk op de klippen liep, kon P.V.L. niet verkroppen dat zijn voormalige partner niet meer reageerde op berichten of telefoontjes. Het kwam tot een confrontatie op 24 februari 2017 op de oprit thuis, waarbij de vrouw gewond geraakte. V.L. moest zich in eerste instantie ook verantwoorden voor slagen, maar hij werd daarvoor vrijgesproken. “Of de verwondingen zijn veroorzaakt door een slag of duw door beklaagde of door een val tegen de draad van de omheining kan niet worden afgeleid uit de objectieve elementen”, constateerde de rechter. Voor de stroom aan berichten die hij zijn ex stuurde, achtte de rechter V.L. wel schuldig aan belaging. Daarvoor kreeg hij de probatie-opschorting. Zo moet hij zich onder meer psycho-medisch laten begeleiden.