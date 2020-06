Oppositie wacht op relanceplan, burgemeester wil eerst corona onder controle houden DDH

23 juni 2020

17u19 1 Scherpenheuvel-Zichem De N-VA in Scherpenheuvel-Zichem trekt aan de alarmbel want, zo zeggen ze, de stad heeft nog altijd geen relanceplan klaar. “Als we onze lokale werkgelegenheid, onze handelaars en ons rijk verenigingsleven willen ondersteunen in deze moeilijke tijden, is er dringend een breed gedragen actieplan nodig”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Pieter Boudry. De oppositiepartij stelt daarom zelf een relanceplan voor.

Het plan wordt opgebouwd rond drie pijlers, met name economische herstelmaatregelen, het versterken en beschermen van de lokale gemeenschap en het volop inzetten op digitalisering. N-VA wil aan alle inwoners van de stad twee stadsbonnen geven, elk goed voor 5 euro, die iedereen kan spenderen bij lokale handelaars, ondernemingen en horeca.

“Op deze manier stimuleren we inwoners om langs te gaan bij de verschillende lokale handelaars en ondernemers. We willen die bonnen extra uitdelen bij speciale gelegenheden zoals huwelijken, jubilea of wanneer er premies worden uitgedeeld voor buurt- en straatfeesten”, zegt Boudry die ook ijvert voor het oprichten van een ondernemersraad om zo de noden en zorgen te onderzoeken van de lokale ondernemers. “Parkings weer betalend maken is te gek voor woorden, dat maakt winkelen bij lokale handelaars niet meteen aanlokkelijker. Het zou ook goed zijn om het toerisme in de stad te stimuleren met gerichte campagnes en stadsmarketing. Deze regio is perfect voor wandel- en fietstoerisme, dat moeten we dan ook promoten. Initiatieven die avondactiviteiten en overnachtingen in Scherpenheuvel-Zichem mogelijk maken moeten we evenzeer ondersteunen”.

Noodopvang

De N-VA vraagt het bestuur ook om samen te zitten met de jongeren- en sportraad, net als met de socio-culturele raden om samen een relanceplan op te stellen. “Er is tot vandaag geen beslissing of verenigingen hun subsidies kunnen behouden nu dat vele evenementen werden geschrapt. Ook het sociaal huis en OCMW-diensten moeten extra hulp krijgen”, gaat Boudry verder die ook een eigen voorraad van mondmaskers en beschermend materiaal wil aanleggen. “Er moet volgens ons ook een noodopvang komen voor schoolgaande kinderen en hiervoor moeten de beschikbare ruimtes in kaart worden gebracht”.

Tenslotte wil de oppositiepartij een gemeentelijk digitaal ondernemersloket oprichten dat fungeert als aanspreekpunt voor ondernemers met vragen. “Lanceer ook de reeds goedgekeurde stadSZapp ter ondersteuning van de lokale economie. Op die manier kunnen we lokaal shoppen en ‘winkelhieren’ écht promoten”. Volgens de partij kosten hun maatregelen net geen 900.000 euro, 600.000 euro zou dan betaald worden door de stad met het budgettair overschot van 2019 en net geen 300.000 euro komt van Vlaamse subsidie. “De herstelmaatregelen kunnen dus direct worden ingevoerd zonder dat de huidige plannen binnen het meerjarenplan en meerjarenbudget moeten worden aangepast. We hopen dan ook dat ons herstelplan zo snel mogelijk wordt geïmplementeerd dit jaar”, besluit het gemeenteraadslid.

Handen vol met crisis

Volgens burgemeester Manu Claes zorgde corona voor een nooit geziene crisis die ons, in de toekomst, voor een groot aantal maatschappelijke uitdagingen stelt en daardoor was er nog geen tijd om maatregelen uit te werken, ook al zijn die broodnodig.

“De crisiscel en het bestuur hadden en hebben de handen vol met de crisis en dat zal ook de komende weken niet anders zijn. Een volgende stap zal de relance zijn met opties voor de middellange en lange termijn. De VVSG heeft hier rond een aantal suggesties gedaan die we zeker zullen bekijken”. Volgens de burgemeester zijn een aantal voorstellen van N-VA niet echt nieuw te noemen en sporen ze samen met de bestaande initiatieven van de meerderheid. “Ik denk dan aan de oprichting van de dienst stadsmarketing, de uitbreiding van de terrassen voor de horeca, de ondersteuning van het verenigingsleven, de armoedebestrijding en de zorg voor kwetsbare doelgroepen, net als de aanleg van een strategische voorraad aan mondmaskers en de invoering van de stadsapp”.