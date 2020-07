Oppositie en nabestaanden hebben genoeg van het slecht onderhouden kerkhof: “Ik moest het graf van mijn vader zoeken tussen het onkruid” Burgemeester relativeert: “We hebben een overeenkomst met een sociaal tewerkstellingsproject die de kerkhoven gaat onderhouden de komende vier jaar” Dirk Desmet

16 juli 2020

14u33 0 Scherpenheuvel-Zichem Opppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang trekken in Scherpenheuvel aan de alarmbel. De twee partijen nemen het niet dat het stadsbestuur het plaatselijke kerkhof - naar hun zeggen - laat verloederen. Ook enkele inwoners betreuren de staat waarin het kerkhof verkeert. Burgemeester Manu Claes begrijpt de bezorgdheden, en belooft beterschap in de nabije toekomst. Het stadsbestuur sloot een overeenkomst af met het sociaal tewerkstellingsproject ‘Vlaspit’. “Volgende week beginnen ze aan het kerkhof van Scherpenheuvel, daarna volgen ook de andere”, vertelt Claes.

Vlaams Belang en N-VA klagen de staat van het kerkhof van Scherpenheuvel aan, dat er verloederd al een tijdje zou bijliggen. “In mei werd het kerkhof opgekuist, nadat wij er de aandacht op vestigden, maar sindsdien wordt het weer niet onderhouden. De voorbije weken kreeg ik veel misnoegde berichten van inwoners die het niet willen pikken dat het kerkhof er zo slordig bij ligt. Ik snap hen perfect”, vertelt Vlaams Belang raadslid Suzy Wouters. Benny Vangelder, voorzitter van N-VA, treedt haar bij: “Distels tieren er welig en dat is onvoorstelbaar. Het onderhoud van een graf is weliswaar voor de nabestaanden, maar als er overal - ook op ongebruikte percelen - onkruid groeit, is het onbegonnen werk. Dan is een bredere aanpak nodig. Wat meer respect voor overledenen lijkt mij op zijn plaats. Volgens het stadsbestuur kan het probleem pas in september worden aangepakt, want dan gaat het nieuwe contract in dat ze afsloten met Vlaspit. De stad betaalt daar ruim 277.000 euro voor. Intussen gebeurt er niets.”

Onderhoud start binnenkort

Oppositiepartij Vlaams Belang ijvert voor een noodplan, zodat het kerkhof ook deze zomer onderhouden zou worden, maar burgemeester Manu Claes relativeert: “Het is niet zo dat we geen actie ondernemen. Vorige maand nog deden we een ronde langs alle kerkhoven en toen lagen die er mooi bij. Jammer genoeg groeit onkruid snel en hebben we niet altijd voldoende personeel. Vandaar ook de nieuwe overeenkomst met Vlaspit, die we nog maar net hebben afgesloten. September lag op tafel, maar we hebben erop aangedrongen dat ze vroeger zouden beginnen. Ze lieten mij ondertussen weten dat ze volgende week beginnen op het kerkhof van Scherpenheuvel; Dus ik snap niet goed waar dit verhaal vandaan komt.”

Vorige week ging ik naar het graf van mijn vader en ik heb het echt moeten zoeken tussen het onkruid Peter, zoon van Lea Jacquemijn

Nabestaanden nemen geen genoegen met beloftes

Lea Jacquemijn, wiens echtgenoot op het kerkhof begraven ligt, neemt daar geen genoegen mee: “Het zint mij niet dat het zolang moest duren. Ik vind dat openbare plaatsen altijd onderhouden moeten worden. Omdat ik veel belastingen betaal, en ook omdat ik voor enkele graven - er rusten nog meer familieden op het kerkhof - ook centen op tafel heb moeten leggen om ze langer te kunnen behouden”, vertelt ze. Haar zoon Peter treedt haar meteen bij: “Vorige week ging ik naar het graf van mijn vader en ik heb het echt moeten zoeken tussen het onkruid.” Volgens Peter begonnen de problemen een aantal jaren geleden, toen de concessies van een aantal graven afliepen. “Wij betaalden toen om de graven van onze dierbaren te behouden, anderen deden dat niet en die graven werden weggehaald. Het bestuur beloofde toen gras in te zaaien op die kale plekken en er iets moois van te maken, wat nooit gebeurd is.”

Burgemeester Manu Claes ontkent dat deze belofte niet werd nagekomen. “Wij hebben wel degelijk gras ingezaaid, maar je moet er ook voor zorgen dat de graven nog toegankelijk zijn en je een aantal wandelpaden overhoudt. Ik geef toe dat we momenteel te weinig mensen hebben om het allemaal rond te krijgen, vandaar de samenwerking met het sociaal tewerkstellingsproject. Wij doen er alles aan zodat De Vlaspit zo snel mogelijk kan starten en het nieuws dat ze volgende week beginnen, stemt mij positief. Ik snap deze mensen, maar we hadden even tijd nodig om het te organiseren.”