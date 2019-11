Opnieuw voorwaarden voor aanval op moeder KAR

22 november 2019

17u16 0 Scherpenheuvel-Zichem De correctionele rechtbank van Leuven heeft beslist dat het probatie-uitstel voor een man die zijn moeder probeerde te doden in Scherpenheuvel-Zichem niet moet herroepen worden. Bo P. moet zich intensief laten behandelen en mag op geen enkele wijze contact zoeken met zijn moeder.

Bo P. heeft tussen november 2013 en juni 2016 herhaaldelijk zijn moeder aangevallen in de ouderlijke woning in Scherpenheuvel-Zichem. De eerste feiten dateren van 20 en 21 november 2013 en de nacht van 24 op 25 november 2013. Op 22 december 2014 volgde een poging tot doodslag, later geherkwalificeerd in opzettelijke slagen en verwondingen. Van 10 tot 12 juni 2016 pleegde de man nieuwe feiten van geweld tegen zijn moeder. De strafrechter in Leuven veroordeelde hem daarvoor op 30 juni 2017 tot twee jaar cel. Hij kreeg uitstel onder probatievoorwaarden.

De probatiecommissie adviseerde in februari 2018 om dat uitstel te herroepen, omdat P. de opgelegde voorwaarden niet had nageleefd. Bovendien werden nieuwe pv’s opgesteld. De rechter bevestigde dat bij vonnis op 3 september 2018, waardoor de celstraf effectief werd. De uitspraak gebeurde bij verstek.

De beklaagde verzette zich daartegen. Op de zitting vorige maand bleek dat P. zich herpakte. Met een opname in een psychiatrisch ziekenhuis vond hij eindelijk de juiste hulp om zijn jarenlange drugsverslaving en zijn jeugdtrauma’s aan te pakken.

De rechtbank willigde zijn verzoek in om niet tot herroeping van het probatie-uitstel over te gaan. Bo P. kreeg nieuwe en aangepaste probatievoorwaarden mee. Hij moet zich verder intensief laten behandelen en mag op geen enkele wijze contact zoeken met zijn moeder.