Opening zaterdagmarkt en kraampjes rond basiliek nog niet voor dit weekend Kristien Bollen

20 mei 2020

14u53 0 Scherpenheuvel-Zichem In principe mogen vanaf maandag 18 mei openbare markten opnieuw georganiseerd worden. De Nationale Veiligheidsraad heeft wel een aantal voorwaarden opgelegd om de veiligheid en gezondheid van de bezoekers van de markt en de marktkramers te verzekeren. In Scherpenheuvel-Zichem bevindt de wekelijkse markt op zaterdag zich pal in het centrum van de stad, wat organisatorisch voor enkele problemen zorgt. De markt zal dus nu zaterdag nog niet van start gaan.

“Zo is er een beperking van het aantal marktkramen tot 50 en wordt er maximum 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam toegelaten. Er wordt ook gevraagd om een circulatieplan te maken, waarbij er met eenrichtingsverkeer en aparte in- en uitgangen wordt gewerkt. De marktkramers en hun personeel dragen verplicht een mondmasker. Elke marktkramer moet ook middelen voorzien voor handhygiëne. Voeding en drank mogen niet geconsumeerd worden op de markt”, zegt burgemeester Manu Claes.

Heel veel toegangswegen en woningen

Net het circulatieplan, aparte in- en uitgang en het maximum aantal bezoekers dat men dient de controleren speelt Scherpenheuvel parten. “Onze wekelijkse markt gaat pal in het centrum door, waar heel veel toegangswegen zijn. Organisatorisch is het moeilijk om dat allemaal af te sluiten maar dat is niet het grootste probleem. Er mogen maximaal 350 bezoekers zijn. Als we de markt op en rond het huidige parcours, waar héél veel woningen zijn, zouden plaatsen en iedereen komt naar buiten; dan zitten we al aan een groot deel van het toegelaten maximum. Ook dat nog eens controleren wie al dan niet uit zijn woning komt is onbegonnen werk”, aldus de burgemeester.

Op zoek naar locatie

Het zou dus veel handiger zijn om de wekelijkse markt te laten doorgaan op een grote open locatie. Al is dat sneller gezegd dan gevonden. “De parking aan de Mariahal is inderdaad een grote ruimte, maar daar zijn momenteel werken bezig. Bovendien is dat eigendom van de kerkfabriek en niet van de stad, al zou daar kunnen over gesproken worden maar met de huidige werken is het geen optie. Ook moeten we kijken of er op een eventuele locatie wel voldoende elektriciteitskasten zijn, hoe de ondergrond is en of er ook voldoende sanitaire voorzieningen zijn. De crisiscel onderzoekt momenteel hoe en vanaf wanneer we de zaterdagmarkt in Scherpenheuvel in veilige omstandigheden kunnen laten doorgaan. De crisiscel houdt hierbij rekening met alle specifieke richtlijnen”, reageert Manu Claes.

Beurtrol

Als de wekelijkse markt toch van start zal gaan, kunnen niet alle kramen staan. “We hebben net geen 100 marktkramers”, zegt de burgemeester. “De markt zal maximaal uit 50 kramen mogen bestaan. Mogelijk opteren we voor een beurtrol zodat iedereen week om week kan komen.”

Kraampjes rond de basiliek

De kraampjes rond de basiliek gaan voorlopig nog niet open. Zij oefenen een folkloristische activiteit uit, dit wordt nog niet toegestaan door de Nationale Veiligheidsraad. Zij moeten dus wachten op nieuwe beslissingen die in het kader van de versoepeling van de maatregelen zullen worden genomen.