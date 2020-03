Ook Scherpenheuvel-Zichem steunt de lokale handelaars DDH

24 maart 2020

13u42 0 Scherpenheuvel-Zichem Ook Scherpenheuvel-Zichem neemt maatregelen om de lokale handelaars en ondernemers een hart onder de riem te steken. In dit geval is het een financieel steuntje.

Het college van burgemeester en schepenen neemt een aantal principiële beslissingen ter ondersteuning van de handelaars en ondernemers van Scherpenheuvel-Zichem. “Deze beslissing moet nog definitief ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad, maar ik ga er van uit dat alle politieke partijen in Scherpenheuvel-Zichem deze beslissing zullen steunen. Op die manier willen we allemaal onze ondernemers en handelaars een duwtje in de rug geven in deze moeilijke tijden”, zegt burgemeester Manu Claes?

Als het van het college afhangt worden de belastingen op het plaatsen van terrassen in 2020 niet opgelegd en ook de belasting voor het gebruik van de seizoenskraampjes aan de Basiliek wordt dit jaar niet aangerekend.

Marktkramers zouden voor de periode van 12 maart tot 30 april ook geen belastingen betalen voor een staanplaats en het standgeld voor de kermisattracties van de afgelaste carnavalkermis wordt niet aangerekend, net als de belasting op de eetstandjes ter gelegenheid van carnaval Zichem en Scherpenheuvel.

Het stadsbestuur hoopt ook op de nodige steun van de lokale bevolking voor de handelaars in de stad. “Inwoners kunnen hun steentje bijdragen door zoveel mogelijk lokaal te winkelen voor hun noodzakelijk boodschappen of gebruik te maken van het lever- of afhaalaanbod bij lokale HoReCa-zaken.”, aldus schepen Kris Peetermans.

Er komen tenslotte ook geen annuleringsvergoedingen voor verenigingen die hun evenement noodgedwongen moesten annuleren. Voor de zomerperiode denkt het stadsbestuur na over extra ondersteuningsmaatregelen voor initiatieven van lokale organisaties en verenigingen.