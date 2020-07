Ook al gaat de kermis niet door, koersen mag wel in Schoonderbuken DDH

24 juli 2020

18u27 0 Scherpenheuvel-Zichem De kermis in Schoonderbuken mag dan wel afgelast zijn door de recente opmars van coronabesmetting, de kermiskoers ‘Grote Prijs ’t Koetshof Wyseur Lesley” wordt op woensdag 29 juli wel gereden.

Vertrekken doen de renners aan de kerk waar ook een drankstand zal staan. De opbrengst gaat naar het kermiscomité. Er starten 175 renners en het parcours bestaat uit 13 ronden van 9.2 km of in totaal 119.8km. Er wordt gekoerst in de Houwaartstraat, Valvoortstraat, Vroentestraat, Vuggelberg en Veugelberg, Witteweg naast de autostrade, Oude Tiensebaan, Groenhoef, Hoensberg, weer door de Houwaartstraat en zo opnieuw naar de kerk .

Wanneer je de start- of aankomstzone wil betreden, moet je een mondmasker aan, de drankzone is afgebakend en alleen zittend kan je een drankje consumeren en natuurlijk gelden ook hier de social distancingregels. Een aantal medewerkers zullen erop toezien dat alles veilig verloopt en iedereen zich aan de regels houdt.

Er geldt een parkeerverbod op het parcours en het verkeer is enkel toegelaten in de rijrichting van de koers. “Wij willen onze sponsors bedanken en ook het stadsbestuur en -personeel, net als het politiecorps Demerdal. Zonder hen was dit event in coronatijden organiseren onmogelijk geweest”, besluit organisatorTom Staels