Ondanks vele vrijstellingen voor gordeldracht toch 13 bestuurders op de bon Kristien Bollen

21 januari 2020

20u21 0

Op de August Nihoulstraat in Scherpenheuvel-Zichem hield politie Demerdal-DSZ maandagvoormiddag een controleactie op het dragen van de gordel. De agenten merkten op dat er een opvallend veel bestuurders zijn die een vrijstelling voor de gordeldracht konden voorleggen. Volgens hen is dit aantal beduidend hoger in Scherpenheuvel dan op andere controleplaatsen. Toch werden er nog dertien onmiddellijke inningen uitgeschreven voor bestuurders die de gordel niet droegen en geen vrijstelling hadden.