Ondanks gezondheidsproblemen blijft Danny Fabry (71) ervoor gaan en doet zelfs Marilyn Monroe herleven in nieuwe single Kristien Bollen

20 januari 2020

18u35 1 Scherpenheuvel-Zichem Danny Fabry staat bijna 50 jaar op de planken. De inwoner van Scherpenheuvel staat nog steeds bekend om zijn energieke optredens en immer positieve ingesteldheid, maar sinds kort maakt de zanger zich toch serieuze zorgen over zijn gezondheid. Het plotse overlijden van collega en goede vriend Paul Severs hakte er zwaar in bij Danny en toen er onlangs een vlek op zijn longen werd vastgesteld, sloeg de schrik dan ook erg toe.

De vlek zou na een eerste onderzoek niet kwaadaardig zijn, maar momenteel moet Danny wel zware medicatie nemen. Binnen enkele weken volgt dan een nieuw onderzoek om de evolutie te bekijken en dan wordt er beslist over de verdere aanpak. Vandaag lanceert hij zijn nieuwe single “Moviestar” waarin hij Marilyn Monroe doet herleven.

Slapeloze nachten

Hoewel Danny van nature een optimist is, heeft dit hem toch al vele uren slaap gekost en loopt hij al enkele weken met een “ongemakkelijk gevoel” rond, geeft hij toe. Gelukkig is er nog de muziek en welke remedie is er beter dan de release van een nieuwe single om even de zorgen te vergeten? Met ‘Moviestar’ serveert Danny Fabry een sfeervolle, Nederlandstalige bewerking van de gelijknamige wereldhit van de Zweedse zanger Harpo uit 1975.

“Ik heb er inderdaad al van wakker gelegen”, aldus Danny Fabry. “Door het overlijden van Paul Severs was ik al bewuster gaan nadenken over hoe ik mijn verdere leven wil invullen. Afgelopen zomer voelde ik dat er iets ‘mis’ was. Er volgden enkele onderzoeken en toen viel wat later het verdict: een vlek op mijn longen. Toen stond de wereld even stil en dacht ik dat het einde nu wel heel snel zou komen. De eerste diagnose was gelukkig ‘niet kwaadaardig’ en aangezien ik van nature optimistisch ben ingesteld, verdwenen de donkerste gedachten uit mijn hoofd. Toch blijft die onzekerheid knagen en ben ik toch zenuwachtig wat betreft de evaluatie eind februari”.

Nooit eerder ziek geweest

Voor Danny is het dus een zware dobber. Zeker als je weet dat de man nooit eerder ziek was. “Neen, op dat gebied heb ik niet veel meegemaakt, gelukkig maar. Toen de dokters me vertelden dat ik een vlek van ongeveer 5 centimeter op de longen had, vroegen ze of dat door het roken kwam. Wel, ik heb nog nooit in mijn leven één sigaret aangeraakt. Ach, gelukkig is er de muziek en kan ik mijn gedachten verzetten tijdens optredens en nu ook met de release van mijn nieuwe single ‘Moviestar’. Ik was 27 jaar toen ik het voor het eerst op de radio hoorde en tot op de dag van vandaag is het één van mijn favoriete nummers. Ik kan het nog steeds niet laten om mijn longen voluit open te zetten (knipoogt) en mee te zingen wanneer ik het op de radio hoor. Hopelijk doen de mensen dat ook op mijn versie binnenkort”.

Voluit blijven gaan op de planken

Hoewel Danny zware medicatie neemt, denkt hij er niet aan om het wat rustiger aan te doen. Met 200 optredens per jaar zit zijn agenda wel goed gevuld. “Gisteren heb ik nog een optreden gehad. Je staat dan een uurtje op de planken en je geeft dan gewoon alles. Dat lukt nog wel aardig al merk ik wel dat ik wat ‘weinig adem’ heb, maar dat zal wel beteren. Mijn vrouw zegt soms wel dat ‘ik dat toch niet meer nodig heb’, maar het is niets financieel. Je hebt er 50 jaar voor gewerkt, het is een ‘vak’ waar ik niet zonder kan. Zonder de muziek zou het me niet zo goed lukken om deze periode door te komen”.

Steun van echtgenote en fans

Danny plant zijn optredens wel ietsje anders in. “Vroeger deed ik wel meerdere optredens op één avond. Nu probeer ik die te beperken tot één, maximum twee optredens. Ook met de medicatie lukt het me niet om lange afstanden met de wagen te doen. Veel van mijn optredens zijn in Oost- en West- Vlaanderen. Mijn echtgenote is zo lief om als privé-chauffeur op te treden en me er heen te voeren. Het heeft dus ook zijn voordelen... al rijdt ze wel sneller dan ik”, lacht Danny. “Maar niet enkel haar steun, vooral die van de vele fans houden me recht en geven me de moed om door te gaan. In augustus plan ik dan ook een verjaardagsconcert en de lancering van een nieuwe CD voor mijn 50 jaar op de planken. Al komen er nog wel vele jaren bij !”

Bekijk de clip van “Moviestar” hier : https://youtu.be/WoR-DBJC3eE