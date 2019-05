Ondanks circulatieplan voor stembureaus: tot 30 minuten aanschuiven in Den Egger Tom Van de Weyer

26 mei 2019

09u22 3 Scherpenheuvel-Zichem In CC Den Egger in Scherpenheuvel was het zondagochtend vroeg aanschuiven voor de verkiezingen. Er was verwarring bij de signalisatie naar de bureaus.

Kiezers die zich moeten melden in het bureau achteraan de zaal (48) sloten aan bij de rij wachtenden voor het voorste bureau (46), terwijl ze mogen doorschuiven. In de smalle gang naar de zaal ontstond een file die aangroeide tot in de inkomhal. Sommige kiezers stonden meer dan een halfuur in de rij voor ze bij hun bureau kwamen.

Dit probleem deed zich ook voor bij de vorige verkiezingen in oktober. Om de stembusgang dit keer wat vlotter te laten verlopen nam het stadsbestuur enkele maatregelen. De kieslijsten zijn alfabetisch opgesteld volgens naam en niet gerangschikt volgens de straat. Ook werd een circulatieplan uitgezet. In Den Egger zijn pijlen naar de uitgang via de zijkant aangegeven. Toch verlieten heel wat kiezers het gebouw langs de drukke inkom.

Later op de ochtend begon het stemmen vlot te verlopen.