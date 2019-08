Oeps, foutje... Haaientanden over hele breedte Geert Mertens

06 augustus 2019

20u48 10

Oeps, foutje. In de Michel Janssensstraat heeft de aannemer, over de hele breedte van de rijbaan, haaientanden geschilderd. Daardoor lijkt het alsof de straat een éénrichtingsstraat is geworden. Talloze inwoners hebben hun onvrede over deze gang van zaken al geventileerd op sociale media maar er is dus niets gewijzigd aan de verkeerssituatie. “De aannemer heeft opdracht gekregen van de technische dienst om de situatie zo snel mogelijk recht te zetten”, aldus burgemeester Manu Claes (CD&V).

Het kruispunt van de August Nihoulstraat met de Michel Janssensstraat, aan broodjeszaak Het Hoekje en parking Den Egger, werd in juli vernieuwd. De arduinen klinkers werden opgebroken. Dat was nodig want bij regen- en vriesweer was de omgeving spekglad. Met de nodige ongevallen tot gevolg. Er werd doorgewerkt om de parking tegen de start van de kermis open te stellen voor het publiek. Nu de kermis achter de rug is, werden de laatste werken uitgevoerd: het aanbrengen van haaientanden om de voorrangssituatie aan te duiden. Hier liep het fout.

“De mensen van de technische dienst, die de werken opvolgen, hebben vastgesteld dat de haaientanden over de hele lengte werden geschilderd”, zegt de burgemeester. “Meteen hebben ze de aannemer de opdracht gegeven om deze terug te verwijderen. Nu lijkt het inderdaad alsof auto’s de straat niet mogen inrijden. Dat is, voor alle duidelijkheid, niet het geval. Ik heb er veel vragen over gekregen.”

Op sociale media regende het verontwaardigde reacties. “Zonder ook maar iets te zeggen, is de Michel Janssensstraat ineens een enkele richting geworden”, luidt het. “Ze moeten de mensen toch officieel verwittigen... Kan dit dan zomaar?”

Wellicht wordt de scheve situatie deze week nog rechtgezet. “Voor alle duidelijkheid: de weg mag in beide richtingen gebruikt worden”, aldus Claes.