Norbertijn van Averbode, Leo Roger Masure overleden Kristien Bollen

19 juli 2020

15u41 0

Leo Roger Masure, Norbertijn van Averbode is op 94-jarige leeftijd overleden. De man werd in Borgerhout geboren maar verbond zich in 1947 aan de abdijgemeenschap. De man zette zich ook in voor het Hageland.

Deken Felix Van Meerbergen heeft de man goed gekend en heeft enkel goede en vele herinneringen. “Het was een heel sociaal bewogen man. Als jonge priester werkte hij voor Gaston Eyskens, toenertijd minister. Hij vroeg hem om deel uit te maken van zijn kabinet maar Leo ging hier niet op in. Het was een man van de vooruitgang, een zeer bekwame economist. Hij werkte mee aan enkele plannen, hieruit ontstond de intercommunale Interleuven uiteindelijk. Hij gaf vele lezingen binnen het ACW en zette zich in voor de arbeiders. Hij studeerde nadien ook nog politieke en sociale wetenschappen, gaf les bij verschillende instellingen en was op latere leeftijd ook nog priester. Deze man heeft zich ingezet voor de vooruitgang van het Hageland” reageert Felix Van Meerbergen.

De uitvaart zal plaatsvinden woensdag 22 juli om 11 uur in de abdijkerk.