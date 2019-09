Nieuwjaarszingen bij de Putterslamp levert mooie cheque op vdt

02 september 2019

Jaarlijks organiseren de buren aan de Putterslamp in Averbode een oudejaarszingen. “Wij geven de zangertjes chocomelk en de volwassen zangers iets straffers”, zegt Romain Helsen lachend. “Mensen kunnen steeds een vrije gift geven. Het ingezamelde bedrag, 800 euro, hebben we nu overhandigd aan de voedselbank St.-Vincentius in Zichem.”