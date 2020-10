Nieuwe markt in Averbode start op 6 oktober DDH

02 oktober 2020

13u41 0 Scherpenheuvel-Zichem Het heeft wat langer geduurd dan gepland, maar op dinsdag 6 oktober gaat in Averbode de eerste nieuwe markt door op het Sint-Jansplein.

“We zijn blij dat we een extra wekelijkse markt kunnen organiseren. In samenspraak met de marktcommissie werd de start uitgesteld zolang dit niet in veilige omstandigheden kon verlopen. Ondertussen hebben we oplossingen gevonden om de markt te laten doorgaan, mits voorwaarden uiteraard.”, zegt burgemeester Manu Claes (CD&V).

Net als elders gelden ook op deze markt de social distancingregels en leidt een afgebakende route de mensen langs de kraampjes. Aan de ingang wordt erop toegezien dat er tegelijk maar vierhonderd mensen op de markt aanwezig zijn. Een mondmasker is verplicht, zowel voor bezoekers als marktkramers. Bezoekers kunnen er terecht voor een divers aanbod, zoals voeding, kledij, accessoires en streekproducten.De markt loopt van 14 tot 18 uur.