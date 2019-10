Nieuw telefoonnummer wijkpost Scherpenheuvel



Kristien Bollen

03 oktober 2019

10u18 0

Vanaf vandaag is het nieuwe telefoonnummer van wijk Scherpenheuvel 013 78 08 10 in gebruik ! Het algemeen telefoonnummer van de wijkpost Scherpenheuvel 013 78 08 01 is veranderd naar 013 78 08 10. De openingsuren blijven behouden: op maandag van 14 uur tot 20 uur en van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur; Op zaterdag en zondag is de wijkpost gesloten.