Natuurpunt pakt natuurgebied Averbode Bos en Heide aan DDH

05 oktober 2020

15u34 0 Scherpenheuvel-Zichem Vandaag start ‘Natuurpunt’ natuurwerkzaamheden in natuurgebied Averbode Bos en Heide. Op verschillende plaatsen in Scherpenheuvel-Zichem zullen Corsicaanse dennen uitgedund worden om de inheemse loofbomen meer groeimogelijkheden te geven en om open bosranden te creëren.

“Op enkele locaties verwijderen we alle Corsicaanse dennen om het loofhout volledig de overhand te geven, op andere plekken dunnen we uit om een meer gemengd beeld te behouden”, zegt Christoffel Bonte, consulent natuurbeheer Natuurpunt. “We dunnen uit om ervoor te zorgen dat de aanwezige loofbomen zo goed mogelijk kunnen doorgroeien. Zo komt er meer licht op de bodem waardoor ook andere soorten kansen krijgen om te kiemen en er een kruidenrijke ondergroei in het bos komt. Lokaal zullen we enkele zeldzame bosbomen, zoals bijvoorbeeld de winterlinde en de ratelpopulier, aanplanten. Door verschillende uitgangssituaties te creëren, bevorderen we de overgang naar een natuurlijk gemengd bos met heel wat biodiversiteit.”

Droge zomers

Tussen de Weefberg en de schapenstal ligt een opgeplante duinrug. Op oude kaarten staat deze als een open landduin aangeduid en enkele jaren geleden herstelde Natuurpunt al een eerste deel ervan. Deze winter wordt een volgend deel aangepakt. “De laatste droge zomers hebben een zwaar effect gehad op de aanwezige Corsicaanse dennenaanplant. Op de droge duingrond sijpelt regenwater snel en diep de grond in. Dat is positief voor het aanvullen van het grondwater, maar bomen en ondergroei kunnen er niet bij en zien daar in deze droge zomers erg van af. We gaan de de begroeiing afplaggen om het open zand terug bloot te leggen. Op die manier herstellen we de biodiversiteit en het grondwater in het gebied.”

Open landduinen zijn, volgens Natuurpunt, een erg unieke en zeldzame biotoop die door Europa beschermd worden. “Heel wat dieren en planten specialiseerden zich op dit zeer droge en dynamische landschap, zoals de blauwvleugelsprinkhaan die je voor je voeten kan zien opvliegen.”

Het natuurherstel van de open landduin wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid in het kader van het Natuurinrichtingsplan Averbode Bos en Heide.