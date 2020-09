N-VA wil hemelwaterplan en verwijt het bestuur te weinig te doen. “Niks van aan”, zegt de meerderheid, “ze nemen telkens weer een item uit ons meerjarenplan en doen alsof we er niets mee doen” A Dirk Desmet

22 september 2020

19u50 2 Scherpenheuvel-Zichem De N-VA in Scherpenheuvel-Zichem haalde op de jongste gemeenteraad zijn slag thuis en krijgt een heus hemelwaterplan voor de stad. Naar eigen zeggen gaf de meerderheid toe dat ze een fout maakten toen ze zegden dat ze hier niet in wilden meestappen.

“Bij de opmaak van een hemelwaterplan onderzoekt men hoe het water, afkomstig van bestaande en geplande wegen, woningen en (on)verharde oppervlakten, ter plaatse kan gehouden worden, geïnfiltreerd of vertraagd kan worden afgevoerd. Dat is dus een globaal plan voor heel het grondgebied van de gemeente en dat leek ons nodig”, begint raadslid Allessia Claes haar betoog.

Uit een parlementaire vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Freya Perdaens (N-VA) bleek dat het bestuur van Scherpenheuvel-Zichem zo’n hemelwaterplan niet nodig vond. “Onvoorstelbaar”, zegt afdelingsvoorzitter Benny Vangelder. “Het opstellen van zo’n een plan is om te anticiperen voor de toekomst. Het gaat over het levensnoodzakelijke vloeibare goud met name water. Het is trouwens onze morele en ecologische plicht om voorbereid te zijn!”.

Plan moet verder gaan

Fractieleider Allessia Claes wil nog meer: “Het plan moet verder gaan. Hoe gaan we om met watergevoelige gebieden, zowel wat wateroverlast betreft, als wat droogte betreft? Dat gaat meer dan over hemelwater vertraagd afvoeren en bufferen, maar ook over hoe je in de toekomst de ruimtelijke ordening plant. Door de toenemende verharding is er een verhoogd risico op wateroverlast. We moeten dringend zoeken naar alternatieven. Nogmaals, dit is broodnodig voor de toekomst!”.

Volgens de N-Va bekijkt de administratie van Vlaams minister voor leefmilieu Zuhal Demir het verplicht opmaken van een hemelwaterplan. “ Voor het opmaken van een plan kent de provincie Vlaams-Brabant een subsidie toe van 6 euro per hectare plangebied, met een maximum van 90% van de werkelijke studiekost. Voor onze stad zou dat neerkomen op een bedrag van 30.300 euro. We merken dat de meerderheid nu wel een hemelwaterplan zal opstellen. Wij zijn dan ook verheugd dat ons voorstel werd goedgekeurd op de gemeenteraad”, besluit Allessia Claes.

Burgemeester Manu Claes (CD&V) denkt daar anders over;: “N-VA wil de indruk wekken dat de meerderheid geen hemelwaterplan zou willen. Dat is wel heel kort door de bocht! De opmaak van zulk plan is wel degelijk voorzien in de planning van de meerderheid. Dit in samenspraak met onze rioolbeheerder Riopact. Onze schepen van openbare werken Nico Bergmans heeft dat duidelijk toegelicht op de gemeenteraad. N-VA is trouwens met deze techniek van oppositie voeren niet aan haar proefstuk toe. Punten uit ons bestuursprogramma worden te pas en te oppas gekopieerd en opgepikt en gedropt in de gemeenteraad en zij willen dit dan op hun conto schrijven. Ik gun de oppositie haar pretje. Maar men moet wel correct blijven en correcte info geven. De burger is niet gediend met dit soort politieke spelletjes. Niet de kleur telt maar het resultaat.