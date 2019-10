N-VA wil dat er werk gemaakt wordt van zorgparkeren Geert Mertens

26 oktober 2019



Oppositiepartij N-VA wil dat er dringend werk gemaakt wordt van zorgparkeren en voorbehouden parkeerplaatsen voor zorgverleners. “Zorgverleners kunnen heel wat kostbare tijd uitsparen dankzij voorbehouden parkeerplaatsen,” geeft fractieleider Allessia Claes (N-VA) aan.

Ouderen nemen hun zorg steeds meer in eigen handen en dat zal in de toekomst nog meer gebeuren. De zorg wordt zo lang mogelijk georganiseerd in de thuisomgeving. “Er is een grote rol weggelegd voor mantelzorgers, thuiszorgdiensten en andere professionele hulpverleners”, klinkt het. N-VA vindt het belangrijk om de wens van ouderen om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te wonen, te respecteren en om verder in te zetten op de ondersteuning van zorgverleners in onze stad.

“De vraag naar voorbehouden parkeerplaatsen voor zorgverleners is reeds vele jaren gekend bij het stadsbestuur. Vorig jaar, op 20 april 2018, kwam de N-VA met het concrete voorstel om het zorgparkeren in te voeren in Scherpenheuvel-Zichem. De gehele gemeenteraad deelde de mening dat dit een goed voorstel was en het bestuur engageerde zich om dit verder onderzoeken. Ondertussen wachten onze inwoners en zorgverleners nog steeds op een initiatief van het gemeentebestuur.”

Via ons voorstel willen we naast zorgparkeren, bijkomend voorbehouden parkeerplaatsen voor zorgverleners inrichten op strategische plaatsen in de dorpskernen van Scherpenheuvel-Zichem. Op deze manier komen we eindelijk tegemoet aan de vraag van zowel patiënten en hulpverleners.”