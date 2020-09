N-VA raapt zwerfvuil tijdens World Cleanup Day Kristien Bollen Dirk Desmet

20 september 2020

17u10 0 Scherpenheuvel-Zichem N-VA Scherpenheuvel-Zichem stak tijdens de jaarlijkse World Cleanup Day de handen uit de mouwen voor een zwerfvuilactie. “Een propere gemeente is één van onze speerpunten”, zegt fractieleider Allessia Claes.

World Cleanup Day is een jaarlijkse wereldwijde burgeractie om het probleem van zwerfvuil aan te pakken. In Scherpenheuvel-Zichem is dit, net als in heel wat andere gemeentes, een probleem. Zo kaartte de N-VA-afdeling dit al langer aan bij het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem.

“De technische dienst van de stad kan niet overal zijn, maar de bordjes die aangeven dat sluikstorten verboden is, mogen in onze gemeente best wat opvallender zijn. Ook andere initiatieven zoals blikjesvangers zetten mensen aan om hun afval niet zomaar langs de kant van de weg te gooien. Wanneer sensibilisering niet werkt, moet je overgaan tot een repressief beleid. Dit kan onder andere door meer mobiele camera’s in te zetten tegen zwerfvuil en sluikstorten. Tot onze spijt hebben we vandaag moeten vaststellen dat er nog veel werk aan de winkel is”, stelt Allessia Claes.

N-VA Scherpenheuvel-Zichem heeft dan ook de daad bij het woord gevoegd en enkele straten in Schoonderbuken zoals de Groenhoef en de Hoensberg opgeruimd en ontdaan van zwerfafval. Dat zijn enkele hotspots voor zwerfvuil. “We hopen dat iedere inwoner van Scherpenheuvel-Zichem zijn verantwoordelijkheid neemt en het afval niet zomaar op straat dumpt”, aldus Allessia Claes.