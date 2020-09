N-VA helpt zwerfvuil opruimen en wil meer actie van stadsbestuur DDH

14u14 0 Scherpenheuvel-Zichem De N-VA van Scherpenheuvel-Zichem ruimde zaterdag mee zwerfvuil op tijdens de jaarlijkse World Cleanup Day, een wereldwijde burgeractie die de aarde properder wil maken. Volgens N-VA is zwerfvuil in de stad een probleem en daarom zijn er meer maatregelen nodig.

Naar eigen zeggen ijverde de partij in 2017 al voor een zwerfvuilbeleid en meer sensibilisering van de inwoner maar het zwerfvuilprobleem blijft aanwezig in de stad, zo bleek ook nu weer tijdens de opruimactie. “De technische dienst van de stad kan niet overal zijn, maar de bordjes die aangeven dat sluikstorten verboden is, mogen in onze gemeente best wat opvallender zijn. Ook andere initiatieven zoals blikjesvangers zetten mensen aan om hun afval niet zomaar langs de kant van de weg te gooien. Wanneer sensibilisering niet werkt, moet men overgaan op een repressief beleid. Dit kan onder andere door meer mobiele camera’s in te zetten tegen zwerfvuil en sluikstorten. Tot onze spijt hebben we vandaag moeten vaststellen dat er nog veel werk aan de winkel is”, stelt raadslid Allessia Claes.

Hotspots

Leden van de partij trokken zaterdag naar Schoonderbuken waar ze het vuil opruimden in een aantal straten. “De Groenhoef en de Hoensberg zijn hotspots voor zwerfvuil, vandaar dat we die aanpakten. Iedereen woont graag in een propere buurt en we hopen dan ook dat iedere inwoner van Scherpenheuvel-Zichem zijn of haar verantwoordelijkheid neemt en het afval sorteert via de juiste kanalen en niet zomaar op straat dumpt”, besluit Claes.

Op heterdaad betrappen

Burgemeester Manu Claes (CD&V) erkent het probleem. “Niet alleen leden van N-VA hebben vorig weekend zwerfvuil geruimd, heel wat mensen namen eraan deel. Wij stellen ook elk jaar het nodige materiaal ter beschikking maar zwerfvuil is inderdaad een probleem en we hebben op sommige plaatsen ook al camera’s geïnstalleerd. Bovendien werken we met mobiele camera’s maar wanneer we de pakkans willen opdrijven zullen we nog meer camera’s nodig hebben. Je moet daders op heterdaad kunnen betrappen. Vooral op ietwat afgelegen plaatsen laten sommige mensen hun vuil achter. Ik heb in elk geval de indruk dat het over enkelingen gaat want de meeste burgers nemen wel hun verantwoordelijkheid. Er zijn er zelfs die wekelijks mee helpen opruimen”.