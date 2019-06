Mysterieuze Frituur Zodiac gaat dan toch open op 26 juni Uitbaters worstelden een jaar lang met de aansluitingen Tom Van de Weyer

12 juni 2019

14u51 0 Scherpenheuvel-Zichem Rond Frituur Zodiac hing lange tijd een zweem van onzekerheid, maar de uitbaters doen dan toch open op woensdag 26 juni. “De bouw duurde een jaar langer dan voorzien. En nee, we zijn intussen niet uit elkaar”, verzekeren Jerka Thielens (24) en Laurens Vos (25).

De aangekondigde frituur – broodjesbar in de Tiensestraat 174 is een blikvanger in Zichem. Al een jaar zijn voorbijgangers nieuwsgierig naar de opening. “Zo lang heeft het geduurd om de aansluitingen in orde te brengen, maar we zijn nu eindelijk klaar”, zegt het jonge koppel uit Testelt.

Laurens hielp vanaf zijn 18de mee in de zaak van zijn ouders, sportcentrum de Fox in Bekkevoort. Jerka werkt in het rusthuis van Scherpenheuvel. “We dachten al een tijdje om een frituur te beginnen, maar een zaak overnemen is ontzettend duur. Toen zagen we op internet een verplaatsbare frituur te koop staan.”

“Het was eigenlijk een veranda die dertig jaar gestaan heeft in Wuustwezel”, vertelt Laurens. “Ze was één van de meest succesvolle frituren in het Antwerpse. De uitbater besloot om zijn grond te verkopen aan een projectontwikkelaar en daarom zette hij het gebouwtje te koop. Voor ons was het een buitenkans.”

De frituur werd ontmanteld en getransporteerd naar het terrein van Laurens’ vader in Zichem. In enkele weken stond het gebint overeind. Maar de binnenafwerking werd letterlijk een langdradig karwei. “De koelcel en de friteuse moesten weer aangesloten worden, maar de elektrische leidingen waren doorgeknipt. Tot overmaat van ramp gaf de elektricien er de brui aan, waardoor we een hele tijd niet verder konden. Bovendien moest de waterleiding in de straat ook nog eens worden doorgetrokken tot aan ons erf.”

“Uiteindelijk hebben we een groot deel zelf gedaan met hulp van een aannemer uit Scherpenheuvel. De veranda kreeg een nieuwe vloer en plafond en we hebben een nieuw logo ontworpen voor onze zaak.”

‘Zodiac’ is best een zonderlinge naam voor een frituur. “Zodiac is de dierenriem en ook een rubberboot. De uitleg van de vorige eigenaar was nogal wazig, maar zijn zaak heeft wel goed gedraaid. We besloten de naam te houden. Zo onderscheiden we ons van de andere frituren in de omtrek. Het straalt wat mysterie uit.”

Mysterie heeft er wel gehangen rond de frituur, waar lange tijd geen bedrijvigheid te bespeuren viel. “Geruchten deden de ronde dat de grond alweer was verkocht en dat wij intussen gescheiden waren. Maar we zijn geeneens getrouwd”, lacht het koppel. “De buren zijn overigens niet tegen ons. Ze komen zelfs geregeld vragen wanneer de frituur open gaat.”

Vanaf woensdag 26 juni worden er dan eindelijk frieten gebakken. Die dag voorzien Laurens en Jerka een kleine attentie voor het lange wachten.