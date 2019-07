Motorrijder komt in Demer terecht Kristien Bollen

08 juli 2019

17u02 4

Een motorfietser is zaterdagavond met zijn crossmotor in de Demer beland. Hij reed rond 20.15 uur op de Zavelbeemden in Scherpenheuvel-Zichem. De bestuurder, een 44-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem, verloor de controle over zijn crossmotor, week af van de rijbaan en eindigde in de Demer. De man liep tijdens deze val verwondingen op. De ziekenwagen bracht de bestuurder over naar het Gasthuisberg ziekenhuis in Leuven.