Mondmaskers worden eerstdaags nu ook bedeeld in Scherpenheuvel-Zichem

19 mei 2020

18u21 3 Scherpenheuvel-Zichem In Scherpenheuvel-Zichem zijn de mondmaskers ook aangekomen en worden ze eerstdaags verdeeld. Iedereen die dit jaar 12 wordt, krijgt er eentje en normaal zou iedereen zijn of haar exemplaar moeten hebben tegen eind mei, begin juni.

Rond dezelfde periode vallen ook de filters van de federale overheid in de bus. Over de maskers die inwoners krijgen van diezelfde overheid heeft de stad nog geen informatie. Een eerste bedeling gebeurt van 28 mei tot 31 mei in Zichem, Keiberg, Averbode en Okselaar, de tweede ronde gaat door van 4 tot 7 juni in Scherpenheuvel, Kaggevinne, Schoonderbuken, Testelt en Messelbroek. “We kunnen onmogelijk iedereen tegelijkertijd een mondmasker bezorgen. Gelieve geduld uit te oefenen en ons niet meteen op te bellen met vragen over de leverdatum. We zijn trouwens nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het maken van de pakketjes en de bedeling”, besluit burgemeester Manu Claes.

Geïnteresseerden kunnen zich melden via de website www.scherpenheuvel-zichem.be/vrijwilligersmondmaskers.