Mondmaskers nu ook verplicht op markten en kermissen in Scherpenheuvel-Zichem DDH

14 juli 2020

11u42 0 Scherpenheuvel-Zichem Net als Diest eerder al mondmaskers verplichtte op kermissen en markten doet Scherpenheuvel-Zichem dat nu ook. Het goede nieuws is dat er deze zomer een kermis zal zijn in Scherpenheuvel en Schoonderbuken, ook al zullen ze minder lang duren.

Alle gebruikelijke foorkramers zullen er zijn maar de kermis zal slechts vier dagen duren, van 31 juli tot en met 3 augustus. “In coronatijden een kermis organiseren met respect voor alle opgelegde veiligheidsmaatregelen is geen sinecure, zeker als het om één van de populairste en drukstbezochte uit de regio gaat zoals die van Scherpenheuvel. De Nationale Veiligheidsraad zette onlangs het licht op groen maar dan wel onder strikte voorwaarden. Samen met de kermisuitbaters gaan we die uitdaging aan. De bevolking is duidelijk vragende partij voor een kermis, maar laat het duidelijk zijn: de veiligheid en de volksgezondheid primeert. Vandaar dat de we niet over één nacht ijs gegaan zijn om tot deze beslissing te komen”, zegt burgemeester Manu Claes die in het schepencollege bevoegd is voor kermissen.

De kermissen gaan door op de gebruikelijke plaatsen, in Scherpenheuvel in het centrum en in Schoonderbuken op het plein achter de kerk. “Beiden op dezelfde dagen omdat we bewust geen onderscheid willen maken tussen beide deelgemeenten”. Omdat de horeca verplicht moet sluiten om 1 uur gaat de kermis dit jaar om 13 uur open maar sluit ze al om 23 uur. “Op die manier krijgende kermisgangers meer tijd om na te kaarten en nog iets te gaan drinken. In de beide afgebakende kermiszones kan een veilige afstand verzekerd worden, net als aan de kermisattracties zelf. Er zijn opgelegde in- en uitgangen en er is een eenrichtingscirculatie voorzien. Het aantal bezoekers wordt permanent gemonitord door stewards en wanneer te veel volk tegelijk dreigt aanwezig te zijn, zal de toegang tijdelijk afgesloten worden”, besluit Claes.