Mondmasker voortaan op meer plaatsen verplicht in Scherpenheuvel-Zichem DDH

29 juli 2020

15u39 0 Scherpenheuvel-Zichem Burgemeester Manu Claes (CD&V) breidt de plaatsen in Scherpenheuvel-Zichem, waar je verplicht een mondmasker moet dragen, nog uit. Eerder moest het onder andere al in de Basilieklaan, het volledige domein rond de Basiliek en in de zogenaamde Lekdreef in Averbode. Woensdag kwamen daar nog enkele plaatsen bij. We zetten ze voor u op een rijtje.

Wie naar het recyclagepark in Messelbroek wil, zal dat voortaan met mondmasker moeten doen en in Averbode moet het nu ook in de Abdijstraat, van aan de abdij tot de Luikse Dreef (zone Lekdreef). De parking Abdijvest is eveneens een zone waarin je het moet dragen, net als op het wandel- en fietspad tot aan de abdij. Het mondmasker moet ook aan wanneer je een openbaar gebouw bezoekt, dat wil zeggen ook sporthallen, zalen en vergaderlokalen. “Het is natuurlijk overal verplicht zodra je geen 1,5 meter afstand kan houden”, besluit Claes.