Mobiele bewakingscamera’s houden alles in de gaten tijdens carnavalmaand Geert Mertens

01 februari 2020

13u20 0 Scherpenheuvel-Zichem Het stadsbestuur gaat de hele maand februari mobiele bewakingscamera’s opstellen langs het parcours van de stoeten. In Zichem worden tijdens de hele carnavalweek camera’s ingezet. Op het grondgebied vinden in totaal tien (kinder)carnavalstoeten plaats. Dat het geen overbodige luxe is, bewijst het verleden. Vorig jaar werd er nog een vrouw van in de vijftig aangerand tijdens carnaval in Zichem. Dankzij camerabeelden werd de dader gevat.

“Scherpenheuvel-Zichem is een echte carnavalstad en het gebeuren brengt ieder jaar een massa volk op de been want er is heel wat te beleven en iedereen viert mee”, zegt burgemeester Manu Claes (CD&V). “Plezier maken moet dan zeker kunnen maar de veiligheid van feestvierders en inwoners staat voorop. In de carnavalperiode is het dan ook een superdruk voor onze politie- en stadsdiensten.”

De carnavalsperiode wordt ingezet op vrijdagnamiddag 21 februari met maar liefst zes kindercarnavalstoeten georganiseerd door de basisscholen van Averbode, Keiberg, de twee Testeltse scholen, Scherpenheuvel en Zichem. “De stoeten worden telkens begeleid door 2 wijkagenten”, zegt hij. “Er zijn vier carnavalstoeten: Keiberg op zaterdag 22 februari, Zichem op zondag 23 februari, Schoonderbuken op zondag 1 maart en Scherpenheuvel op zondag 15 maart. Aan iedere stoet gaat overleg vooraf tussen enerzijds de organisator en anderzijds politie, burgemeester, de verkeersdienst en de technische uitvoeringsdienst van de stad. Deze laatste zorgt ervoor dat, na de stoet, het wegdek gereinigd wordt.”

“Voor de kleinere carnavalstoet op Keiberg zijn drie wijkagenten op post”, voegt Claes eraan toe. “Voor de stoeten van Zichem, Schoonderbuken en Scherpenheuvel worden telkens 16 politieagenten ingezet. Tevens worden zoveel als mogelijk mobiele bewakingscamera’s opgesteld langs het parcours van de stoeten.”

In Scherpenheuvel vindt ook de carnavalkermis plaats van 13 tot en met 16 maart. Ook in Schoonderbuken wordt de stoet gecombineerd met een kleine kermis. Die opent al op zaterdag 29 februari. De carnavalmaand wordt op vrijdagavond 20 maart officieel afgesloten. Naar goede traditie ontvangt het stadsbestuur dan de carnavalverenigingen op het stadhuis.