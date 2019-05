Minister Hilde Crevits krijgt een suikerrush in de Lekdreef Tom Van de Weyer

24 mei 2019

Viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) reed vrijdag fietsend door het Hageland, met in haar zog onder meer partijgenoten Marianne Thyssen en Kris Peeters. Het peloton strekte even de benen bij de Lekdreef in Averbode, waar Hilde overvallen werd door een suikerrush toen ze de ijskarretjes in de gaten kreeg. “Eerlijk, tot vandaag kende ik Averbode enkel van de uitgeverij en de boekjes van Zonnestraal”, aldus de minister die twee bollen vanille bestelde.