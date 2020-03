Mini come-back voor band Chilly Willy: Drummer Walter Cuyvers wordt 80 en dat verdient een feestje Geert Mertens

07 maart 2020

20u30 4 Scherpenheuvel-Zichem Na een stop van zes jaar treedt bluesgroep Chilly Willy uitzonderlijk nog eens op. Dat doen ze om een speciale reden: hun drummer, Walter Cuyvers, viert zijn tachtigste verjaardag. Vrijdag 13 en zaterdag 14 maart vindt er een verjaardagsfeest plaats in Den Hemel in Zichem.

Het is ondertussen al bijna dertig jaar geleden, van in 1992, dat de groep van start ging. Op het hoogtepunt ging de groep onder meer op tour in Jamaïca.

“Ja, we gaan nog eens optreden”, lacht zanger Wim ‘Den Huibbe’ Huybrechts uit Averbode. “Dat doen we bijna in de originele bezetting waarmee we destijds gestart zijn, de muzikanten van het eerste uur zeg maar.”

Voluit heet de groep ‘Chilly Willy Loony Goony and the Free American Indian Hippy Blues Street Fruits’. “We zijn gestart als grap, maar door de vraag naar optredens moesten we wel blijven doorgaan.”

De groep heeft een speciale reden om nog eens op te treden. Drummer Walter Cuyvers wordt tachtig jaar. “Misschien was Chilly Willy niet de beste groep waar ik in speelde, maar ze is wel het langst meegegaan”, lacht hij.

Jamaïca

“We hebben in Frankrijk, Duitsland en op de Nederlandse eilanden gespeeld maar vooral Jamaïca is bijgebleven. Dat is ook een plaats waar je niet alle dagen speelt. En ja, ik heb daardoor ook een tijdlang een Jamaïcaanse vriendin gehad.” (lacht)

Cuyvers had van 1968 tot 1984 ook café Den Bistro in Geel en zat ook in de antiek. “Drummen doe ik al sinds mijn tienerjaren”, lacht hij. “En ik ben nooit gestopt. Ik blijf dat ook doen zolang ik kan. Sterven achter mijn drumkit is de mooiste dood die ik mij kan voorstellen. Elke dag zit ik er nog wel eens achter. Ik repeteer op een uniek drumstel uit 1975.”

Het verjaardagsfeest van Walter Cuyvers met de groep Chilly Willy vindt vrijdag 13 en zaterdag 14 maart plaats in café Den Hemel aan de Reppelsebaan. Andere bands op de affiche zijn Lazy Horse en Big Dave op vrijdag en Smokey Pete en AC op zaterdag. De toegangsprijs bedraagt 8 euro.

Kaarten verkrijgbaar in krantenwinkel De Noene en café Den Hemel.